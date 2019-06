Die Autoindustrie galt als einflussreichste Berliner Lobby. Doch nun beendet die Politik die traditionelle Allianz: In der größten Umbruchphase der deutschen Leitbranche zeichnet sich ab, dass nun die Regierung lenkt.

Klar, es ist eine Menge schiefgelaufen. Aber das soll Vergangenheit sein. Künftig will Kai-Stefan Linnenkohl mit gutem Beispiel vorangehen - nein, falsch: voranfahren. Stolz präsentiert der Geschäftsführer auf dem Parkplatz des Berliner Automobilunternehmens IAV seinen Elektroroller der chinesischen Marke Niu: 70 km/h Spitze, weiß-rote Lackierung, Bosch-Motor. "Es kommt vor, dass ich im Anzug auf meinem Roller zum Berliner Bürgermeister ins Rote Rathaus fahre", sagt Linnenkohl. Hört, hört. Denn auch seinen schwarzen SUV mit Verbrenner nutzt er fast nur noch auf langen Fahrten. Vor ein paar Jahren habe es das "in einem Automobilunternehmen nicht gegeben".

Bei IAV, wo sie großen Wert darauf legen, kein klassischer Zulieferer, sondern ein Entwicklungsdienstleister zu sein, ist dieser Wandel spürbar: Zwar füllen Verbrennungsmotoren noch große Teile der Auftragsbücher. Doch mit Volkswagen hat sich der größte Kunde und Gesellschafter des Berliner Unternehmens eine radikale Elektrostrategie auferlegt. Und IAV zieht mit.

Weil sie wollen. Und weil sie müssen. IAV war mit in den Dieselskandal verstrickt, schloss in den USA Vergleiche mit den Behörden. Ein Grund mehr, die Benzin- und Dieselära hinter sich zu lassen. Wo immer die Konzernmutter das elektrische Fahren pushe, sei IAV "mit sehr hoher Kapazität" vertreten, sagt Linnenkohl. Auf die Politik warten? Auf Förderung? Tun sie nicht. Viele Mitarbeiter sind bereits von der Verbrennungsentwicklung in die E-Mobilität gewechselt. Solche Umschulungen kosten Millionen, sind aber "überlebensnotwendig".

Als die Bosse von BMW, Daimler und Volkswagen in der lauen Montagnacht vom Hof des Kanzleramtes rollten, war von diesem Optimismus, von Aufbruchsgeist und Aufholwille wenig zu spüren. Als "Autogipfel" war das Treffen mit der Kanzlerin und einigen Ministern vorher tituliert worden, heraus kam eine Lagebesprechung auf dem Hügel des industriepolitischen Alltags. Bis zu zehneinhalb Millionen E-Autos seien bis 2030 möglich, ließ man verlauten, wenn, ja wenn die Ladeinfrastruktur zügig ausgebaut würde. Wer dafür zuständig sein soll, wer dafür am Ende bezahlt - all das blieb offen.Warum auch konkret werden? Schließlich ist das Reißen von Zielen die einzige Konstante der deutschen Mobilitätspolitik. Bereits 2011 hatte die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE), ein hochkarätiger Zusammenschluss von Regierung und Autoindustrie, das Ziel von einer Million Stromern bis 2020 ausgerufen, der Bund Fördermilliarden in Aussicht gestellt, die Konzerne attraktive Modelle versprochen. Nun ist 2020 fast da - und auf den Straßen fahren nur 420.000 entsprechende Fahrzeuge. Den Großteil davon machen Hybridautos aus. Reine Elektroautos gibt es gerade einmal 83.000. Und von einer Dynamik keine Spur: Nur rund 1,5 Prozent der Neuzulassungen entfallen auf entsprechende Modelle.

Viel Lärm um nichts also. Auch deshalb ist es Zeit für eine Erkenntnis: Die enge Verquickung von Autobauern und Politik, der politautomobile Korporatismus deutscher Prägung, hat sich überlebt. Die unheilige Allianz hat keine Kräfte entfesselt, sondern Verantwortung verwischt und Engagement versickern lassen. Ob deutsche Konzerne in der grünen, digitalen, vernetzten Mobilitätswelt der Zukunft die Rolle spielen werden, die sie in der Verbrennergegenwart noch haben - das ist vollkommen offen. Allem Plattform- und Gipfelgetöse zum Trotz.

Die neue Zeitrechnung

"Die Politik wäre gut beraten, wenn sie sich aus der Umklammerung der Autoindustrie lösen würde", sagt der Wirtschaftsweise Lars Feld. "Und umgekehrt sollten sich die Konzerne auf ihre Stärken besinnen statt auf Lobbying." Keine technologischen ...

