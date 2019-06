Der Immobilienkonzern Saul Centers Inc. (ISIN: US8043951016, NYSE: BFS) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 53 US-Cents ausschütten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet bezahlt der Konzern aktuell 2,12 US-Dollar an Dividende an seine Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 54,37 US-Dollar (Stand: 27. Juni 2019) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,90 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 31. Juli 2019 (Record date: ...

