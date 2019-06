Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den Kursgewinnen am Donnerstag und im unmittelbaren Vorfeld des Treffens der Präsidenten der USA und Chinas am Samstag, gehen die Anleger an den Börsen in Ostasien auf Nummer sicher und nehmen am Freitag Gewinne mit bzw. bauen keine neuen Positionen auf.

Donald Trump und Xi Jinping werden über den Handelsstreit beider Staaten sprechen und die Hoffnungen gehen dahin, dass es zumindest so etwas wie einen Waffenstillstand geben wird und die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Zuletzt hatte es dafür aber einen Dämpfer gegeben, weil China als eine Art Vorbedingung ins Spiel gebracht hatte, dass die USA den Technologiekonzern Huawei wieder von ihrer Schwarzen Liste nehmen.

Das Trump-Jinping-Treffen drängt wegen seiner potenziellen Bedeutung für die globale Konjunktur das am Freitag in Osaka beginnende G20-Treffen fast völlig in den Hintergrund. Ohnehin erwarten sich die Akteure an den Finanzmärkten davon kaum etwas Konkretes. In den vergangenen Wochen hatte der Handelsstreit unter anderem stark mit dazu beigetragen, dass die Notenbanken weltweit wieder auf Lockerungskurs umgeschwenkt sind.

Sichere Häfen gesucht

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent nach auf 21.270 Punkte. Etwas Unterstützung kommt von besser als erwartet ausgefallenen Industrieproduktionsdaten für Mai. An den anderen Plätzen der Region und in Sydney geht es meist in ähnlicher Größenordnung nach unten. Lediglich Schanghai und Hongkong geben etwas mehr nach, Hongkong mit 0,9 Prozent am stärksten.

Während es am Ölmarkt mit den Preisen seitwärts geht, zieht der Goldpreis etwas an. Die Feinunze verteuert sich um 9 auf 1.419 Dollar. Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der - wie das Gold - als sicherer Hafen geltende Yen zieht etwas an auf 107,67 je Dollar von gut 108 zur gleichen Vortageszeit. Das Euro-Dollar-Paar tendiert seitwärts.

Am Hongkonger Aktienmarkt verbilligt sich die Schmuckaktie Luk Fook um 3,7 Prozent. Der Einzelhändler hat Geschäftszahlen vorgelegt, die zwar ein 9-prozentiges Gewinnwachstum zeigten, allerdings fiel der Ausblick eher verhalten aus, begründet unter anderem mit den Unsicherheiten wegen des Handelsstreits.

In Seoul büßen SK Hynix nach dem bisherigen sehr starken Wochenverlauf 1 Prozent ein. Die Ratingagentur S&P hat ihren Ausblick für das Halbleiterunternehmen auf stabil von positiv gesenkt wegen eines schwächer als erwartet befürchteten Speicherchipmarkts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.645,90 -0,31% +17,70% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.270,21 -0,32% +6,27% 08:00 Kospi (Seoul) 2.129,26 -0,24% +4,32% 08:00 Schanghai-Comp. 2.970,42 -0,88% +19,11% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.460,41 -0,56% +9,17% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.324,06 -0,14% +7,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.672,68 -0,00% -1,06% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:48 % YTD EUR/USD 1,1365 -0,0% 1,1368 1,1363 -0,9% EUR/JPY 122,35 -0,2% 122,56 122,09 -2,7% EUR/GBP 0,8971 -0,0% 0,8973 0,8972 -0,3% GBP/USD 1,2669 +0,0% 1,2669 1,2664 -0,6% USD/JPY 107,66 -0,1% 107,81 107,44 -1,8% USD/KRW 1156,45 -0,1% 1157,12 1156,94 +3,8% USD/CNY 6,8737 -0,0% 6,8771 6,8868 -0,1% USD/CNH 6,8737 -0,0% 6,8746 6,8858 +0,0% USD/HKD 7,8103 -0,1% 7,8156 7,8102 -0,3% AUD/USD 0,7012 +0,1% 0,7005 0,6980 -0,5% NZD/USD 0,6699 +0,0% 0,6699 0,6665 -0,2% Bitcoin BTC/USD 10.920,75 +1,8% 10.731,75 12.629,50 +193,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,14 59,43 -0,5% -0,29 +24,2% Brent/ICE 66,28 66,55 -0,4% -0,27 +20,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.419,32 1.409,56 +0,7% +9,76 +10,7% Silber (Spot) 15,30 15,27 +0,2% +0,03 -1,3% Platin (Spot) 815,58 815,00 +0,1% +0,58 +2,4% Kupfer-Future 2,71 2,71 -0,0% -0,00 +2,7% ===

