NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelhersteller Nike hat in seinem Viertquartal wegen Investitionen und einer höheren Steuerquote weniger verdient als erwartet. Besonders die Aufwendungen für seine neue App, die den Online-Handel weiter ankurbeln soll, drückten. Aber dank eines guten Wachstums in China und Nordamerika übertraf der Adidas-Wettbewerber die Umsatzschätzungen. Entgegen der Befürchtungen litt der Konzern nicht unter dem Handelsstreit zwischen den USA und dem Reich der Mitte. Im nachbörslichen US-Handel legt der Kurs 0,1 Prozent zu.

Nike-Chef Mark Parker sagte während einer Telefonkonferenz, der Handelskonflikt habe dem Unternehmen nicht geschadet und in China sehe man "weiterhin eine starke Dynamik." Nike sponsort in China die Fußballliga "Super League" und den Schanghai-Marathon. Der Konzern hat keine eigenen Werke und stellt etwa 25 Prozent seiner weltweiten Sportbekleidung und Schuhe in China her. Nach Aussage von Nike-Managern könnte man aber die Produkte aus anderen Ländern beziehen, so dass mögliche Zölle für den US-Markt kompensiert werden.

Im vierten Quartal stieg der Gesamtumsatz des Unternehmens mit Sitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon um 4 Prozent auf 10,18 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen auf dem nordamerikanischen Markt, der den größten Teil des Konzernumsatzes ausmacht, verbesserten sich um 7 Prozent auf 4,17 Milliarden Dollar. Der Umsatz in China kletterte um 16 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn auf 989 Millionen Dollar von 1,14 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Je Aktie erreichte Nike ein Ergebnis von 0,62 Dollar, hier hatten Analysten dem Konzern im Konsens mit 0,66 Dollar mehr zugetraut. Beim Umsatz hatten die Analysten 10,16 Milliarden Dollar erwartet.

Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 bekräftigte Nike. Demnach soll der um Währungsschwankungen bereinigte Umsatz eine Wachstumsrate im hohen einstelligen Prozentbereich zeigen. Auf dieser Basis legte der Umsatz im vergangenen Gesamtgeschäftsjahr zum 31. Mai um 7,5 Prozent zu. "Wir erwarten ein weiteres Jahr mit einem breiten Wachstum, erklärte Finanzchef Andrew Campion. Für das erste Quartal prognostizierte Nike ein Umsatzwachstum, das leicht über dem des vierten Quartals liegen werde.

