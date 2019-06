The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT STS XMAL MT0000290115 STS ORD EUR 0.275 MSE0 EQU EUR N

CT MDS XMAL MT0000310103 MDS ORD EUR 0.10 MSE0 EQU EUR N

CT GHM XMAL MT0000320102 GHM ORD EUR 0.12 MSE0 EQU EUR N

CT MTP XMAL MT0000390105 MTP ORD EUR 0.25 MSE0 EQU EUR N

CT RS2 XMAL MT0000400102 RS2 ORD EUR 0.06 MSE0 EQU EUR N

CT MDI XMAL MT0000420126 MIDI ORD EUR 0.20 MSE0 EQU EUR N

CT MLT XMAL MT0000610106 MLT ORD B EUR 0.50 MSE0 EQU EUR N

CT TML XMAL MT0000740101 TML ORD EUR 0.50 MSE0 EQU EUR N

CT MPC XMAL MT0000990102 MPC ORD EUR 0.32 MSE0 EQU EUR N

CT PG XMAL MT0001410100 PG ORD EUR 0.25 MSE0 EQU EUR N

CT TRI XMAL MT0001670109 TRI ORD EUR 1.00 MSE0 EQU EUR N

CT MSC XMAL MT0001850107 MSC ORD EUR 0.10 MSE0 EQU EUR N

CT BMIT XMAL MT0002130103 BMIT ORD EUR 0.10 MSE0 EQU EUR N