The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A28KX7 OESTERREICH 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002660414 KINEPOLIS GR 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4CV2 AAREAL BANK MTN S.279 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNR08 EKOSEM-AGRAR AG 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7VU0 BAY.LDSBK.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4XL6 LB.HESS.-THR.IS.19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB18R6 NRW.BANK IS.A.18R 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA EU000A2R4FY3 EU EUROP. UNION 19/35 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FI4000292750 SUNBORN FIN. 18-23 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013430535 IN'LI 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013431715 UNIBAIL-ROD. 19/39 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BJMHB534 GROSSBRIT. 19/29 BD00 BON GBP N

CA XFRA US00138EAK01 AIG GLO.FDG 19/22 REGS BD00 BON USD N

CA NCB2 XFRA US060505ED21 BANK AMERICA DEP.PFD U BD00 BON USD N

CA NCB5 XFRA US060505EG51 BANK AMERICA DEP.PFD V BD01 BON USD N

CA NCBE XFRA US060505EH35 BANK AMERICA DEP.PFD Z BD01 BON USD N

CA XFRA US06367WMQ32 BK MONTREAL 19/24 MTN BD01 BON USD N

CA BN92 XFRA US064058AF75 THE BK OF NY MELLON DEP.F BD01 BON USD N

CA TRVK XFRA US172967JM45 CITIGROUP DEP.SHS P BD01 BON USD N

CA GOS3 XFRA US38148BAB45 GS GROUP INC. DEP. PFD M BD01 BON USD N

CA 01C1 XFRA US617474AA97 MORGEN STANLEY DEP. PFD J BD01 BON USD N

CA NWTD XFRA US949746RG83 WELLS FARGO DEP.PFD S.S BD01 BON USD N

CA XFRA XS1843433639 CHILE 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2012939281 IZCALLI INV. 19/38 BD01 BON EUR N