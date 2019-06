The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT MM26A XMAL MT0001241208 4.8% MMHF 2026 MSB2 BON EUR N

CT VH24A XMAL MT0001401208 4.4% VDH 2024 MSB2 BON EUR N

CT SD27A XMAL MT0001431205 4.35% SDF 2027 MSB2 BON EUR N

CT VR27A XMAL MT0001561209 3.75% VRT 2027 MSB2 BON EUR N

CT ST27A XMAL MT0001601203 4% STV 2027 MSB2 BON EUR N

CT BX27A XMAL MT0001641209 3.75% BRX 2027 MSB2 BON EUR N

CT HD26A XMAL MT0001811208 4.35% HDS 2026 MSB2 BON EUR N

CT HF28A XMAL MT0001891200 3.85% HLF 2028 MSB2 BON EUR N

CT EX28A XMAL MT0001911206 4% EXF 2028 MSB2 BON EUR N

CT MT28A XMAL MT0002031202 4.85% MTE 2028 MSB2 BON EUR N

CT PH28A XMAL MT0002081207 4.15% PHN 2023-2028 MSB2 BON EUR N

CT BD24A XMAL MT0002121201 4.25% BDPH 2024 MSB2 BON EUR N

CT BOV XMAL MT0000020116 BOV ORD EUR 1.00 MSE0 EQU EUR N

CT HSB XMAL MT0000030107 HSBC ORD EUR 0.30 MSE0 EQU EUR N

CT LOM XMAL MT0000040106 LOM ORD EUR 0.25 MSE0 EQU EUR N

CT MMS XMAL MT0000050105 MMS ORD EUR 0.21 MSE0 EQU EUR N

CT SFC XMAL MT0000070103 SFC ORD EUR 0.30 MSE0 EQU EUR N

CT GO XMAL MT0000090101 GO ORD EUR 0.582343 MSE0 EQU EUR N

CT IHI XMAL MT0000110107 IHI ORD EUR 1.00 MSE0 EQU EUR N

CT PZC XMAL MT0000120106 PZC ORD EUR 0.20 MSE0 EQU EUR N

CT LQS XMAL MT0000150103 LQS ORD EUR 0.232937 MSE0 EQU EUR N

CT GCL XMAL MT0000170101 GCL ORD EUR 0.291172 MSE0 EQU EUR N

CT FIM XMAL MT0000180100 FIM ORD USD 0.50 MSE0 EQU USD N

CT MIA XMAL MT0000250101 MIA ORD EUR 0.25 MSE0 EQU EUR N