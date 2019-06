FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UK8 XFRA US2296631094 CUBESMART DL-,01 0.281 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.013 EUR

1MTA XFRA DK0060497295 MATAS A/S DK 2,50 0.402 EUR

HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 0.237 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.028 EUR

WW4 XFRA US9780971035 WOLVERINE WORLD WIDE DL1 0.088 EUR

WE1 XFRA US9507551086 WERNER ENTERPR. DL -,01 0.079 EUR

VEN XFRA US92276F1003 VENTAS INC. DL-,25 0.696 EUR

TIV XFRA US8851601018 THOR IND. INC. DL-,10 0.343 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.127 EUR

ZYA XFRA US8574771031 STATE STREET CORP. DL 1 0.413 EUR

RPU XFRA US7607591002 REPUBLIC SERVIC. DL-,01 0.330 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.199 EUR

RJF XFRA US7547301090 RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 0.299 EUR

QAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.035 EUR

PEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.026 EUR

M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.176 EUR

LLZ XFRA US5311721048 LIBERTY PROP. TR. SBI 0.360 EUR

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01 0.062 EUR

GEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.009 EUR

SCF XFRA US36829G1076 GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016 0.544 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.114 EUR

0FA XFRA US31154R1095 FARMLAND PARTNERS DL-,01 0.044 EUR

ZNH XFRA US1694091091 CHINA SOU.AIRL.YC1 ADR/50 0.320 EUR

CLH XFRA US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC. 0.423 EUR

AKG XFRA US0341641035 ANDERSONS INC.,THE 0.149 EUR

AP3 XFRA US0091581068 AIR PROD. CHEM. DL 1 1.019 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.075 EUR

BNB XFRA ID1000111701 BAYAN RESOURCES GROUP

AF5 XFRA FR0004180537 AKKA TECHS INH. EO 1,53 0.700 EUR

FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10 0.022 EUR

ENA XFRA ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.727 EUR

PAH3 XFRA DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 2.210 EUR

ST5 XFRA DE000A0LR936 STEICO SE 0.250 EUR