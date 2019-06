The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BV20A XMAL MT0000021270 4.8% BOV 2020 MSB2 BON EUR N

CT BV30A XMAL MT0000021312 3.5% BOV 2030 S1T1 MSB2 BON EUR N

CT BV30B XMAL MT0000021320 3.5% BOV 2030 S2T1 MSB2 BON EUR N

CT GF21A XMAL MT0000061250 4.9% GFC 2019-2021 MSB2 BON EUR N

CT SF27A XMAL MT0000071234 3.5% SFC 2027 MSB2 BON EUR N

CT AX24A XMAL MT0000081233 6% AXI 2024 MSB2 BON EUR N

CT CF22A XMAL MT0000101254 6% CFC 2019-2022 MSB2 BON EUR N

CT CF26A XMAL MT0000101262 4.25% CFC 2026 MSB2 BON EUR N

CT IH21A XMAL MT0000111279 5.8% IHI 2021 MSB2 BON EUR N

CT IH23A XMAL MT0000111287 5.8% IHI 2023 MSB2 BON EUR N

CT IH25A XMAL MT0000111295 5.75% IHI 2025 MSB2 BON EUR N

CT IH26A XMAL MT0000111303 4% IHI 2026 MSB2 BON EUR N

CT IH26B XMAL MT0000111311 4% IHI 2026 B MSB2 BON EUR N

CT PZ26A XMAL MT0000121203 3.9% PZC 2026 MSB2 BON EUR N

CT UF23A XMAL MT0000131228 5.3% UFC 2023 MSB2 BON EUR N

CT EF27A XMAL MT0000141227 4% EFC 2027 MSB2 BON EUR N

CT GC21A XMAL MT0000171216 5% GCL 2021 MSB2 BON EUR N

CT TI24A XMAL MT0000231242 5% TUM 2024 MSB2 BON EUR N

CT TI27A XMAL MT0000231259 3.75% TUM 2027 MSB2 BON EUR N

CT MF24A XMAL MT0000271214 5.3% MRF 2024 MSB2 BON EUR N

CT MS23A XMAL MT0000311218 6% MDS 2020-2023 EUR S1T1 MSB2 BON EUR N

CT MS26A XMAL MT0000311234 4.5% MDS 2026 EUR MSB2 BON EUR N

CT MS26B XMAL MT0000311242 5.75% MDS 2026 USD MSB2 BON USD N

CT GH27A XMAL MT0000321225 4.5% GHM 2027 MSB2 BON EUR N