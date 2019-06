The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT G32B XMAL MT0000012337 4.45% MGS 2032 (II) MSB1 BON EUR N

CT G33A XMAL MT0000012386 4.3% MGS 2033 (I) MSB1 BON EUR N

CT G24B XMAL MT0000012394 7% MGS 2024 (II) MSB1 BON EUR N

CT G20E XMAL MT0000012428 2% MGS 2020 (V) MSB1 BON EUR N

CT G34A XMAL MT0000012451 4.1% MGS 2034 (I) MSB1 BON EUR N

CT G40A XMAL MT0000012519 3% MGS 2040 (I) MSB1 BON EUR N

CT G29B XMAL MT0000012535 2.3% MGS 2029 (II) MSB1 BON EUR N

CT G25A XMAL MT0000012543 7% MGS 2025 (I) MSB1 BON EUR N

CT G22D XMAL MT0000012618 1.5% MGS 2022(IV) MSB1 BON EUR N

CT G36A XMAL MT0000012642 2.5% MGS 2036 (I) MSB1 BON EUR N

CT G26A XMAL MT0000012675 7% MGS 2026 (I) MSB1 BON EUR N

CT G41A XMAL MT0000012725 2.4% MGS 2041 (I) MSB1 BON EUR N

CT G39A XMAL MT0000012774 2.1% MGS 2039 (I) MSB1 BON EUR N

CT G23C XMAL MT0000012808 1.4% MGS 2023 (III) MSB1 BON EUR N

CT G27A XMAL MT0000012832 1.5% MGS 2027 (I) MSB1 BON EUR N

CT G35A XMAL MT0000012865 2.2% MGS 2035 (I) MSB1 BON EUR N

CT G27B XMAL MT0000012873 7% MGS 2027 (II) MSB1 BON EUR N

CT G28C XMAL MT0000012907 7% MGS 2028 (III) MSB1 BON EUR N

CT G24C XMAL MT0000012915 1.4% MGS 2024 (III) MSB1 BON EUR N

CT G29C XMAL MT0000012923 1.85% MGS 2029 (III) MSB1 BON EUR N

CT G24CA XMAL MT0000012931 1.4% MGS 2024 (III) FI MSB1 BON EUR N

CT G29CA XMAL MT0000012949 1.85% MGS 2029 (III) FI MSB1 BON EUR N

CT G20F XMAL MT1000010107 FR MGS 2020 (VI) MSB1 BON EUR N

CT G19F XMAL MT1000010115 FR MGS 2019 (VI) MSB1 BON EUR N