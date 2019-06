Für den Dax zeichnet sich am Freitag ein impulsloser Start ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,07 Prozent höher auf 12 280 Punkte. Nach dem Rückschlag von seinem Neunmonatshoch bei 12 438 Punkten aus der Vorwoche kam der Dax vor dem G20-Gipfel an diesem Wochenende zuletzt kaum mehr vom Fleck.

Der Dax gab im bisherigen Wochenverlauf um gut ein halbes Prozent nach und pendelte dabei zwischen 12 341 und 12 189 Punkten. Die Wall Street wartet derweil auf Rekordniveau zunächst auf den Ausgang des Treffens der Handelsstreit-Kontrahenten Donald Trump und Xi Jinping.

"Donald Trump und Xi Jinping werden am Wochenende über die zukünftige Richtung der Börsen entscheiden", unterstrich Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Bedeutung des Treffens für die Anleger. "Es wird am Wochenende aber sicherlich keinen finalen Deal geben. Ein Waffenstillstand ohne neue Zölle und neue Eskalationsrunden wäre schon ein erster Erfolg." Anleger halten sich im Vorfeld zurück - zu groß ist das Risiko, am Montag von einem Kurssprung in die falsche Richtung überrascht zu werden.

VW stehen zum Wochenschluss mit der Erstnotiz ihrer Lkw- und Bustochter Traton im Fokus./ag/mis

