Am Vortag war der DAX erneut an der Marke von 12.330 Punkten gescheitert und in Folge bis 12.200 Punkte gefallen. Unter 12.330 Punkten ist im DAX mit einem Kursrückgang bis 12.130 Punkte zu rechnen.

Wobei nun der G20-Gipfel mit den Verhandlungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischem Premier Xi Jinping im Fokus stehen. Kommt es zu einem Durchbruch im Handelsstreit oder reist man unverrichteter Dinge wieder ab? Am Montag könnte es je nach Ergebnis zu einem Gap-up und einem Gap-down zur Handelseröffnung kommen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 12.270 Punkten, vorbörslich bei 12.270 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.130, 12.000 und 11.850 Punkten, nach oben bei 12.200, 12.300, 12.400 und 12.450 Punkten.

Iran-Krise und Handelskonflikt zwischen USA und China belastet.

G20-Gipfel im Fokus, Gap-Eröffnung am Montag?

DAX-Doppeltopp um 12.450 Punkte?

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs ...

