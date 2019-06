Das US-Unternehmen Palo Alto Networks aus Santa Clara in Kalifornien ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Cybersicherheit. Im Mittelpunkt steht der Schutz der Kunden vor Cyberangriffen im digitalen Zeitalter. Für das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen, das in der Forbes-Liste Digital-100 auf dem achten Platz steht, arbeiten mehr als 5300 Beschäftigte.

Zu den Kunden gehören mehr als 60000 Unternehmen in über 150 Ländern. Palo Alto Networks vermarktet eine Software-Plattform, die es ermöglicht, zu jeder Zeit detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und in alle Anwendungen auf der Benutzerebene zu erhalten, um die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren und Gefahren abzuwehren.

Der Markt, den Palo Alto Networks adressiert, ist wachsend, denn die Gefahr durch Hackerangriffe auf Behörden, Organisationen und Unternehmen ist größer geworden, so dass diese Zielgruppe mehr und mehr bereit ist, mehr Geld in ihre Sicherheit im Internet zu investieren. Die letzten Zahlen fielen mehr als überzeugend aus ...

