Tagesgewinner war am Donnerstag AMS mit 9,50% auf 32,50 (26% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,50%) vor Bayer mit 8,70% auf 60,86 (275% Vol.; 1W 9,68%) und Zumtobel mit 6,44% auf 6,45 (319% Vol.; 1W 4,54%). Die Tagesverlierer: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit -4,12% auf 4,65 (445% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,44%), YY Inc. mit -2,15% auf 69,04 (125% Vol.; 1W -2,80%), Immofinanz mit -1,85% auf 22,50 (113% Vol.; 1W -1,68%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (42602,13 Mio.), Royal Dutch Shell (30535,58) und Apple (8349,02). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (445%), Zumtobel (319%) und Airbus Group (301%). Die beste Aktie in der ...

