flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex durchlief am Donnerstag eine Tagesspanne ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex durchlief am Donnerstag eine Tagesspanne von rund 125 Indexpunkten und schloss via Xetra mit einem Kursplus von 0,21 Prozent bei 12.271,03 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,55 Mrd. Euro. Die restlichen europäischen umsatzstarken Indizes wiesen uneinheitliche Handelsergebnisse auf. Bereits mit einem Plus von 0,26 Prozent und 21.110,87 Punkten landete die Mailänder Börse mit dem FTSE MIB auf dem ersten Rang. Der EuroStoxx50 beendete den Handelstag kaum verändert mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 3.442,38 Punkten. Am Donnerstag wurde eine Reihe von Quartalsmeldungen von US-Konzerne publiziert. Der Dow Jones-Konzern Walgreens Boots Alliance (Drogeriekette) wies einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,47 US-Dollar bei einem Umsatz von 34,6 Mrd. US-Dollar - beide Werte übertrafen die Konsensschätzungen. Es gab am gestrigen Handelstag aber auch Hiobsbotschaften vor allem für den deutschen Arbeitsmarkt, aber auch für ausländische Arbeitnehmer. Die BASF will weltweit bis 2021 rund 6.000 Stellen streichen, bei ThyssenKrupp "könnten" bis zu 6.000 Stellen wegfallen und Ford will bis 2020 bis zu 12.000 Stellen in Europa abbauen. Tags zuvor vernahm man Pläne für einen Stellenabbau bei der deutschen Bank von rund 2.000 Stellen. In Deutschland könnte die Arbeitslosenquote daher in den Folgemonaten und bis zum Jahresende 2019 bereits wieder zu steigen beginnen. An der Wall Street unterdessen gingen die drei führenden US-Indizes NASDAQ100 und S&P500 mit Kursgewinnen aus dem Handel, während der Dow Jones minimal um 0,04 Prozent auf 26.526,58 Punkten fiel und damit nahezu stagnierte.

Am Freitag überwiegt der G20-Gipfel als politisches und makroökonomisches Event, denn wenn hier die falschen Signale an dem Markt gesendet werden, sei es von Chinas Präsident Xi Jinping oder von US-Präsident Trump, so wäre die Kurserholung erst einmal dahin. Von der volkswirtschaftlichen Seite werden vor allem um 10:30 Uhr das BIP für Großbritannien im ersten Quartal 2019 und um 11:00 Uhr die Verbraucherpreise für die Eurozone im Juni zu beachten sein. Am Nachmittag werden aus den USA um 14:30 Uhr die persönlichen Einkommen und Ausgaben für den Mai publiziert. Im weiteren Tagesverlauf werden um 15:45 Uhr der Chicago Einkaufsmanagerindex für den Juni und um 16:00 Uhr das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für den Juni zur Marktbewertung anstehen. Von der Unternehmensseite gab es bereits um 07:00 Uhr Quartalszahlen der Baumarktkette Hornbach. Obendrein werden Quartalszahlen von Constellation Brands (US) und Jinko Solar (CN) erwartet. Am heutigen Freitag startet zudem die Traton Group SE an der Börse. Die Volkswagen AG gliedert ihre Nutzfahrzeugsparte aus und bringt diese an die Börse. In der Traton Group SE werden die Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhoes e Onibus und die Marke Rio gebündelt. Traton setzte im Jahr 2018 233.000 Fahrzeuge ab, hat 81.000 Mitarbeiter und 20 Produktions- und Montagestandorte in 29 Ländern. Der Platzierungspreis für die Traton-Aktie wurde auf 27,00 Euro festgelegt.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen kurz vor dem Wochenschluss Kursverluste auf. Die US-Futures gaben sich unterdessen richtungslos. Vor dem Wochenende und dem G20-Gipfel blieben die Markteilnehmer somit vorsichtig. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.280 Punkten. Vorbörslich gehören die Aktien der Deutschen Bank zu den Gewinnern. Deutschlands größte Privatbank hat den US-Stresstest bestanden.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag via Xetra mit einem Kursplus von 0,35 Prozent und 12.245,32 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 20. Juni 2019 bei 12.438,37 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 26. Juni 2019 bei 12.189,49 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite technisch zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 12.343/12.380 und 12.438 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.475/12.497/12.534 und 12.592 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 12.248/12.189/12.153/12.131/12.094 und 12.035 Punkten in Betracht.

