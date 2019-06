Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem deutlichen Preisanstieg vom Vortag wieder etwas gefallen. Zur Wochenmitte hatte der Preis für ein Fass der Nordsee-Sorte Brent Crude Oil noch weiter zugelegt und erstmals seit Ende Mai die 66 Dollar je Barrel wieder überschritten. Preistreibend bleiben die Spannungen am Persischen Golf. Am Montag und Dienstag findet in Wien das nächste Opec-Treffen statt - Experten erwarten eine Verlängerung der Förderkürzungen durch die Opec-Staaten und Russland. EUWAX . ...

