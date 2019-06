Bei der Hauptversammlung des Impfstoffentwicklers Valneva SE, am 27. Juni 2019 in Paris, wurden alle vom Vorstand empfohlenen Beschlüsse von den Aktionären genehmigt. Die von Valnevas Aktionären angenommenen Beschlüsse umfassten die Genehmigung des Jahresabschlusses 2018, die Beendigung der Notierung der Stammaktien von Valneva an der Wiener Börse und Ermächtigungen des Vorstands, das Aktienkapital zu erhöhen und/oder Finanzinstrumente auszugeben. Darüber hinaus wurde die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Frédéric Grimaud, Alexander von Gabain, James Sulat, Anne-Marie Graffin und Louisa Mary Shaw-Marotto bis Juni 2022 verlängert. Der Aufsichtsrat von Valneva besteht nun aus sieben Mitgliedern, einschließlich Dr. Balaji Muralidhar und Frau Sandra Poole mit einer Amtszeit bis ...

