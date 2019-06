EXCHANGE NOTICE, 28 JUNE 2019 SHARES CRAMO PLC: ISIN CODE CHANGE The ISIN code of Cramo Plc shares will be changed from ISIN code FI0009900476 to FI4000384243. Change will be valid in the trading system of Nasdaq Helsinki as of 1 July 2019.* Identifiers: Trading code: CRA1V New ISIN code: FI4000384243 Orderbook id: 24337 The orderbook CRA1V (id 24337) will be flushed after 28.6.2019 trading. *) The completion of the demerger of Cramo Plc is expected to be registered in the Finnish Trade Register on 30 June 2019. Nasdaq Helsinki, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************ TIEDOTE 28.6.2019 OSAKKEET CRAMO OYJ: ISIN-KOODIN MUUTOS Cramo Oyj:n ISIN-koodi muuttuu (vanha ISIN-koodi on FI0009900476 ja uusi ISIN-koodi on FI4000384243). Muutos tulee voimaan Nasdaq Helsingin kaupankäyntijärjestelmässä 1.7.2019 alkaen.* Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: CRA1V Uusi ISIN-koodi: FI4000384243 id: 24337 Tarjoukset poistetaan tarjouskirjasta CRA1V (id 24337) 28.6.2019 kaupankäynnin jälkeen. *) Cramo Oyj:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi kaupparekisteriin 30.6.2019. Nasdaq Helsinki, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260