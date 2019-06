Von Alistair MacDonald

LONDON (Dow Jones)--Bei einem Unglück in einer Kobaltmine des Rohstoffkonzerns Glencore im Kongo sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich im Bergwerk der Kamoto Copper Company ereignet und bei den Opfern handle es sich um illegale Bergleute, teilte die an der Londoner Börse notierte Glencore mit. Glencore besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an Kamoto Copper und sprach weiter davon, dass täglich rund 2.000 Arbeiter unbefugt die Mine betreten würden. Illegaler Bergbau ist ein großes Problem in Teilen Afrikas und Indiens, wo die Konzerne und lokale Behörden oft Schwierigkeiten haben, die Sache in den Griff zu bekommen. Die nicht offiziell geschürften Metalle landen dann auf dem Schwarzmarkt.

Edward Sterck, Branchenanalyst bei BMO Capital Markets, sagte, Glencore müsse die Sicherheit im Betrieb erhöhen. In Teilen der Dritten Welt seien so viele Menschen illegal wie legal im Bergbau tätig, aber Todesfälle aus dem unrechtmäßigen Abbau tauchten in der staatlichen Statistik oft nicht als Minenunglücke auf.

Die Glencore-Aktien verloren am Donnerstag an der Londoner Börse 4,9 Prozent auf 2,64 Pfund.

