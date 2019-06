Die FAZ von heute widmet sich auf einer ganzen Seite dem Thema Auto in mehreren Varianten. Der vereinbarte Masterplan im Kanzleramt scheint wirksam zu werden. Von BMW über Opel bis Renault geht es in allen Fällen darum: Wie kann man den Ruf der Autos (nicht nur deutsch) nach drei Jahren Dieselskandalen nebst Folgen wieder aufpolieren? Wir wiederholen: Die Autos sind die wichtigste Meinungskomponente im DAX und in Frankreich in ähnlicher Form mit den zwei Namen Peugeot und Renault.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info