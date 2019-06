DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gründung der Sonderverwaltungszone Hongkong geschlossen.

TAGESTHEMA

Die großen US-Banken haben den zweiten Teil des jüngsten Banken-Stresstest der US-Notenbank Federal Reserve bestanden. Die Fed kam zu dem Schluss, dass die Kapitalverwendungspläne der Institute den Erwartungen der Notenbank entsprechen. Es war erst das zweite Mal, dass keine Bank scheiterte. JP Morgan Chase und Capital One Financial müssen allerdings ihre Kapitalausschüttungspläne erneut einreichen, um über den regulatorischen Mindestkapitalanforderungen der Fed zu bleiben. Zudem ermahnte die Fed Credit Suisse wegen ihrer Prognosen zu den Handelsverlusten und räumte ihr vier Monate Zeit ein, um ihre Kapitalplanungsprozesse zu verbessern.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 52,3 zuvor: 54,2 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,9 1. Umfrage: 97,9 zuvor: 100,0

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.933,30 +0,08% Nikkei-225 21.275,92 -0,29% Hang-Seng-Index 28.439,94 -0,63% Kospi 2.131,50 -0,13% Shanghai-Composite 2.966,65 -1,01% S&P/ASX 200 6.622,90 -0,65%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Nach den Kursgewinnen am Donnerstag und im unmittelbaren Vorfeld des Treffens der Präsidenten der USA und Chinas am Samstag, gehen die Anleger auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit. Mit dem Treffen verbunden wird die Hoffnung, dass es zumindest so etwas wie einen Waffenstillstand geben wird und die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Zuletzt hatte es dafür aber einen Dämpfer gegeben, weil China als Vorbedingung forderte, den Technologiekonzern Huawei wieder von der Schwarzen Liste der USA nehmen. In Hongkong verbilligt sich die Schmuckaktie Luk Fook um 3,7 Prozent. Der Einzelhändler hat Geschäftszahlen vorgelegt, die zwar ein 9-prozentiges Gewinnwachstum zeigten, allerdings fiel der Ausblick eher verhalten aus. In Seoul büßen SK Hynix nach dem bisherigen sehr starken Wochenverlauf 1 Prozent ein. Die Ratingagentur S&P hat ihren Ausblick für das Halbleiterunternehmen auf stabil von positiv gesenkt wegen eines schwächer als erwartet befürchteten Speicherchipmarkts.

US-NACHBÖRSE

Kursgewinne auf breiter Front zwischen 1 und 2,5 Prozent bei den Bankenaktien prägten das Geschehen, nachdem alle großen US-Banken auch den zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank bestanden hatten. Fast keine Kursreaktion zeigte die Nike-Aktie in Reaktion auf die Vorlage der Geschäftszahlen (s.u.). Sie gab minimal nach auf 83,61 Dollar. Im Technologiebereich schossen Progress Software nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 17 Prozent nach oben. Auch der Ausblick auf das laufende dritte Quartal fiel besser aus als erwartet. Apple wurden 0,7 Prozent niedriger gehandelt, nachdem Apple-Designchef Jony Ive das Unternehmen nach fast drei Jahrzehnten verlässt und sich selbstständig macht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.526,58 -0,04 -10,24 13,71 S&P-500 2.924,92 0,38 11,14 16,68 Nasdaq-Comp. 7.967,76 0,73 57,79 20,08 Nasdaq-100 7.657,05 0,39 30,00 20,97 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 726 Mio 819 Mio Gewinner 2.134 1.574 Verlierer 836 1.391 Unverändert 89 95

Uneinheitlich - Spekulationen auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits China-USA stützen leicht. Laut chinesischen Berichten könnte es zwar einen "Waffenstillstand im Handelskonflikt" geben. Aussagen des chinesischen Handelsministeriums ließen allerdings anderes vermuten. Denn China stellte klare Bedingungen für ein Ende des Handelsstreits. Der Dow wurde zudem von der schwergewichteten Boeing-Aktie gebremst. Nachdem neue Probleme beim Flugzeugtyp 737 Max bekanntgeworden waren, verlor die 2,9 Prozent. Positiv wurden dagegen die Geschäftszahlen von Walgreens aufgenommen. Für die Aktie ging es um 4,1 Prozent nach oben. Chipwerte, die am Vortag von überraschend guten Geschäftszahlen von Micron profitiert hatten, waren erneut gesucht. Wedbush hatte die Beobachtung von AMD und Nvidia mit "Outperform" aufgenommen. AMD stiegen um 2,7 Prozent und Nvidia um 2,5 Prozent. Facebook rückten um 1,0 Prozent vor. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel angehoben. Ford kletterten um 2,9 Prozent, nachdem der Automobilhersteller im Europageschäft den Rotstift angesetzt hat und Stellen abbaut.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,74 -1,6 1,76 54,2 5 Jahre 1,77 -2,4 1,80 -15,1 7 Jahre 1,88 -3,3 1,92 -36,3 10 Jahre 2,01 -3,6 2,05 -43,3 30 Jahre 2,53 -3,8 2,57 -53,5

Die Renditen kamen nach dem kräftigen Anstieg des Vortages wieder zurück. Die Zehnjahresrendite sank um 3,4 Basispunkte auf 2,01 Prozent. Der Rückgang zeige das Misstrauen gegenüber dem Gipfeltreffen in Japan, hieß es mit Verweis auf US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Dieser hatte chinesische Forderungen indirekt zurückgewiesen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:48 % YTD EUR/USD 1,1366 -0,0% 1,1368 1,1363 -0,9% EUR/JPY 122,41 -0,1% 122,56 122,09 -2,6% EUR/GBP 0,8974 +0,0% 0,8973 0,8972 -0,3% GBP/USD 1,2666 -0,0% 1,2669 1,2664 -0,6% USD/JPY 107,69 -0,1% 107,81 107,44 -1,8% USD/KRW 1154,75 -0,2% 1157,12 1156,94 +3,6% USD/CNY 6,8628 -0,2% 6,8771 6,8868 -0,2% USD/CNH 6,8669 -0,1% 6,8746 6,8858 -0,1% USD/HKD 7,8087 -0,1% 7,8156 7,8102 -0,3% AUD/USD 0,7011 +0,1% 0,7005 0,6980 -0,5% NZD/USD 0,6706 +0,1% 0,6699 0,6665 -0,1% Bitcoin BTC/USD 11.247,26 +4,8% 10.731,75 12.629,50 +202,4%

Der Dollar, der am Morgen noch von der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits gestützt worden war, kam mit dem Bericht über vermeintliche chinesischen Vorbedingungen zurück. Der Euro stieg im Gegenzug auf zuletzt 1,1370 Dollar. Im Tagestief hatte die Gemeinschaftswährung knapp 1,1350 Dollar gekostet. Der als sicherer Hafen geltende Yen legte im Handelsverlauf stetig zu.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,11 59,43 -0,5% -0,32 +24,2% Brent/ICE 66,10 66,55 -0,7% -0,45 +19,8%

Der Höhenflug der Ölpreise fand ein vorläufiges Ende. Sie hatten am Vortag kräftig zugelegt, nachdem das US-Energieministerium einen überraschend kräftigen Abbau der US-Ölvorräte gemeldet hatte. WTI notierte 0,1 Prozent höher bei 59,43 Dollar. Auch für den Ölmarkt würden die Weichen von den Ergebnissen des Trmp-Xi-Treffens am Rande des G20-Gipfels gestellt, hieß es. Denn eine Einigung im Handelskonflikt könnte die Nachfrage beflügeln, ein Scheitern dagegen belasten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.415,94 1.409,56 +0,5% +6,38 +10,4% Silber (Spot) 15,27 15,27 +0,0% +0,00 -1,5% Platin (Spot) 817,06 815,00 +0,3% +2,06 +2,6% Kupfer-Future 2,71 2,71 -0,3% -0,01 +2,4%

Der Goldpreis bewegte sich kaum und gewann im späten Handel 0,1 Prozent auf 1.409 Dollar. Er hatte am Dienstag knapp unter 1.440 Dollar den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht. Schwindende Zinssenkungsspekulationen und die wieder erwachte Risikofreude der Anleger hatten das Interesse der Anleger an dem als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten beliebten Edelmetall jedoch gedämpft, hieß es. Im asiatisch geprägten Handel am Freitag zieht der Goldpreis im Vorfeld des G20-Gipfels etwas an.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat den Leitzins unverändert bei 8,25 Prozent belassen.

HANDELSKONFLIKT USA-CHINA

Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping hat Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow versichert, dass es für den Dialog zur Beilegung des erbitterten Handelsstreits von keiner Seite Vorbedingungen gebe.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

Bei der zweiten TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber ist Umfragefavorit Joe Biden unter Druck geraten. Mehrere der Kandidaten gingen den früheren Vizepräsidenten bei der Debatte in Miami scharf an.

USA

Der US-Kongress hat angesichts der Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko Nothilfen in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar freigegeben. Das Geld soll für Aufnahmeeinrichtungen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko verwendet werden, aber auch für die Grenzsicherung.

USA-IRAN

June 28, 2019 02:25 ET (06:25 GMT)

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump ein Signal der Entspannung entsandt. "Wir haben viel Zeit. Es gibt keine Eile, sie (die Iraner) können sich Zeit nehmen", sagte Trump am Freitag am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka. Er hoffe, dass der Konflikt sich letztlich beilegen lasse.

VENEZUELA

Nach dem angeblichen Putschversuch sind 13 Menschen festgenommen worden. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Tarek William Saab wurden Ermittlungen gegen 14 Verdächtige eingeleitet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Kernverbraucherpreise in Tokio sind Juni um 0,9 Prozent zum Vorjahr gestiegen, etwas weniger als mit 1,0 prozent im Voerfeld geschätzt. Die japanische Arbeitslosenquote lag im Mai wie erwartet bei 2,4 Prozent.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die Industrieproduktion ist im Mai zum Vormonat um 1,7 Prozent gesunken, verglichen mit einer Prognose von minus 0,4 Prozent. Im Jahresvergleich ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent, während hier die Vorhersage auf minus 0,9 Prozent lautete.

APPLE

Designchef Jony Ive verlässt nach fast drei Jahrzehnten den US-Technologiekonzern und macht sich selbstständig. Apple werde aber einer der Hauptkunden des neuen Designbüros von Ives sein, hieß es. Beide Seiten wollen künftig bei einer Reihe von Projekten zusammenarbeiten.

BOEING

droht bei seinem Problemflieger 737 Max ein weiterer Rückschlag. Wie aus Kreisen bekannt wurde, müssen die Maschinen voraussichtlich bis Ende dieses Jahres am Boden bleiben, nachdem die US-Behörden ein weiteres Sicherheitsrisiko bei den Flugzeugen gefunden hatten.

NIKE

hat in seinem vierten Quartal wegen Investitionen und einer höheren Steuerquote weniger verdient als erwartet. Dank eines guten Wachstums in China und Nordamerika übertraf Nike aber die Umsatzschätzungen und litt entgegen der Befürchtungen nicht unter dem Handelsstreit zwischen den USA und dem Reich der Mitte. Im vierten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 4 Prozent auf 10,18 Milliarden Dollar. Der Gewinn sank auf 989 (1.140) Millionen Dollar.

