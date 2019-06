Das Nike-Papier konnte am gestrigen Handelstag um 1,34 Prozent zulegen und beendete den Börsentag mit 83,66 US-Dollar. In den vergangenen sechs Monaten kletterte die Aktie von 72,75 US-Dollar auf 89,20 US-Dollar. Dieser Aufstieg beflügelte Phantasien die Wall Street-Spekulanten. Nike veröffentlichte am Donnerstag- nach Börsenschluss - den Gewinnbericht für das vierte Quartal. In den Stunden zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...