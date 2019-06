Mit einem Plus von rund vier Prozent führt die Bayer-Aktie die Gewinnerliste im DAX an. Mittwoch nach Börsenschluss wurde bekannt, dass der Hedgefonds Elliott von Paul Singer eingestiegen ist. Der Hedgefonds hat Aktien der Leverkusener für 1,1 Milliarden Euro gekauft und hält somit rund 2 Prozent an Bayer. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...