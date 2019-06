Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Großaktionär Value Act baue seinen Anteil am Triebwerkshersteller weiter ab, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sorgt sich weiter um die Bilanz der Briten und rechnet mit schwachen Halbjahreszahlen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 21:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 21:13 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-06-28/09:18

ISIN: GB00B63H8491