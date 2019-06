Der Dax liegt am Freitagmorgen leicht im Plus, auf Monatssicht sind es bereits mehr als vier Prozent. Für Spannung sorgt das Debüt von Traton.

Der Dax ist zum Handelsstart am Freitagmorgen über die Marke von 12.300 Punkten gesprungen. Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 12.304 Zählern. Am Donnerstag war der Dax mit einem kleinen Gewinn bei 12.271 Punkten aus dem Handel gegangen.

Seit Monatsbeginn hat der Dax mehr als vier Prozent zugelegt und steht damit vor dem bestem Abschneiden in einem Juni seit 16 Jahren. Der Börsenmonat gilt traditionell als schwierig, seit 2012 gab es auf Monatssicht stets Verluste.

Damit scheint sich der Dax aus charttechnischer Sicht stabilisiert und bei 12.200 Punkten einen Boden gefunden zu haben. Von hier aus könnte er die Marke von 12.400 Punkten angreifen. Geht es in die andere Richtung, müssten sich Anleger erst bei deutlich unter 12.000 Zählern Sorgen machen, zuvor stehen noch genügend Anleger an der Seitenlinie, die auf eine günstige Einstiegschance warten.

Am Freitag ist neben den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China das Börsendebüt der Volkswagen-Tochter Traton das bestimmende

