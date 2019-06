Aurelius hat den größten Exit der Firmengeschichte gemeldet und wird entsprechend die aktuelle Dividende anpassen. Die Münchner Investmentgruppe veräußert ihre Konzerntochter Solidus Solutions zu einem Enterprise Value von rund 330 Mio. Euro an von Centerbridge Partners beratene Private Equity Fonds. Nach vorläufigen Berechnungen wird Aurelius aus dem Verkauf von Solidus ein positives Ergebnis von rund 102 Mio. Euro erzielen. Zudem wird Aurelius der Hauptversammlung am 19. Juli 2019 die Ausschüttung einer Gesamtdividende von 3,00 Euro je Aktie vorschlagen, inklusive einer Partizipationsdividende von 1,50 Euro. Wir sehen unser positives Votum für die Aurelius-Aktie durch den aktuellen Exit bestätigt.



