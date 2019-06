Im Vorfeld des bevorstehenden G20-Treffens in Japan dürfte sich die Dynamik an den internationalen Handelsplätzen in Grenzen halten. Der DAX notiert im frühen Geschäft bei 12282 Punkten nahezu unverändert. Die Anleger warten auf Details zum Handelsstreit zwischen den USA und China sowie Hinweisen auf die weitere Entwicklung im Atomstreit zwischen den USA und Iran. Alle Details sehen Sie im Video.

