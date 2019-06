Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft mit einem Kursziel von 100 Euro. Von der Wirkstoffentwicklung ausgehende Kursimpulse hielten sich in Grenzen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch mit Blick auf Markteinführungen in den USA sind die Experten zurückhaltend. Hinzu komme, dass sich im Halbleitermarkt noch keine positive Wende abzeichne und sich im Gesundheitsgeschäft der Darmstädter die Gewinnentwicklung nicht gut vorhersagen lasse./ajx/edh

