Der Nutzfahrzeug-Hersteller Traton kommt bei seinem Börsendebüt nicht in die Gänge. Die Aktien der Volkswagen-Tochter erschienen am Donnerstag bei 27 Euro erstmals auf den Kurszetteln der Börse in Frankfurt. Die Papiere waren zu je 27 Euro und damit am unteren Ende der von 27 bis 33 Euro reichenden Angebotsspanne ausgegeben worden.

