Baader Bank veräußert ihre Anteile an der Beteiligung Ophirum ETP GmbH DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Baader Bank veräußert ihre Anteile an der Beteiligung Ophirum ETP GmbH 28.06.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation: Baader Bank veräußert ihre Anteile an der Beteiligung Ophirum ETP GmbH Frankfurt am Main, den 28.06.2019: Die Baader Bank veräußert ihren 50%-Anteil an der Beteiligung Ophirum ETP GmbH, Frankfurt am Main. Mit der strategischen Adjustierung der Baader Bank und der damit einhergehenden Fokussierung auf Kernkompetenzen und Kernaktivitäten hat der Vorstand bereits im letzten Jahr den gruppenweiten Abbau der Auslandsbeteiligungen und Produktanbieter beschlossen. In diesem Zuge erfolgte jetzt auch die Abgabe des Frankfurter Emissionshauses Ophirum ETP. Die Ophirum GmbH und die Baader Bank AG hatten den unabhängigen ETP-Anbieter im Jahr 2013 gegründet, um die gemeinsamen Kompetenzen in Produktentwicklung, Produktvertrieb und Handel zu konsolidieren. Die Ophirum ETP galt als einer der führenden unabhängigen ETP-Anbieter auf Edelmetalle. Sie geht nun wieder in die Hände der Ophirum GmbH zurück. Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 425 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.