Wiesbaden (ots) - Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 1. Quartal 2019 um 1,8 % höher als im 1. Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, gab es in den meisten Branchen Preiserhöhungen. Am höchsten waren die Preissteigerungen gegenüber dem 1. Quartal 2018 in den Wirtschaftsabschnitten "Verkehr und Lagerei" und "Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen" mit jeweils 2,7 %. Im Vergleich zum 4. Quartal 2018 erhöhten sich die Erzeugerpreise für Dienstleistungen insgesamt um 0,3 %.



Im Wirtschaftsabschnitt "Verkehr und Lagerei" stiegen die Erzeugerpreise im 1. Quartal 2019 im Vergleich zum 1. Quartal 2018 um 2,7 %.



Dabei waren die deutlichsten Preisanstiege im Wirtschaftszweig Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte mit 3,8 % und im Wirtschaftszweig Spedition mit 3,4 % zu verzeichnen. Die starken Preisanstiege im 1. Quartal 2019 sind unter anderem auf die Erhöhung der Lkw-Maut zum 1. Januar 2019 sowie auf gestiegene Personalkosten und Dieselpreise zurückzuführen. In der Luftfahrt stiegen die Preise mit 0,1 % nur gering gegenüber dem Vorjahresquartal.



Geringer Anstieg der Erzeugerpreise im Wirtschaftsabschnitt "Information und Kommunikation" um 0,5 % im 1. Quartal 2019 gegenüber dem 1. Quartal 2018.



Im Wirtschaftszweig Telekommunikation erhöhten sich die Preise leicht um 0,6 %. Ähnlich entwickelten sich die Preise im Wirtschaftszweig Dienstleistungen der Informationstechnologie mit einem Anstieg um 0,5 %. Lediglich im Wirtschaftszweig Datenverarbeitung, Hosting und Ähnliches, Webportale sanken die Preise um 0,8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Im Wirtschaftsabschnitt "freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen" waren die Erzeugerpreise im 1. Quartal 2019 um 1,6 % höher als im 1. Quartal 2018.



Dabei stiegen die Preise im Wirtschaftszweig Architektur- und Ingenieurbüros mit 2,0 % am deutlichsten. In den übrigen Wirtschaftszweigen des Wirtschaftsabschnittes waren die Preiserhöhungen mit 0,5 % bis 1,6 % etwas moderater.



Im Wirtschaftsabschnitt "Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen" lagen die Erzeugerpreise im 1. Quartal 2019 um 2,7 % höher als im 1. Quartal 2018.



Am höchsten fiel dabei mit 3,8 % der Preisanstieg im Wirtschaftszweig Vermittlung von Arbeitskräften aus. Die Preiserhöhung im 1. Quartal 2019 ist vor allem auf die turnusmäßige Anpassung der Jahresgehälter von zu vermittelnden Fach- und Führungskräften zurückzuführen. Kräftige Preissteigerungen gab es auch in den Wirtschaftszweigen private Wach- und Sicherheitsdienste (+3,2 %), Überlassung von Arbeitskräften (+2,8 %) sowie Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln (+2,4 %). Diese Preisentwicklungen ergeben sich unter anderem aus den Tarifverträgen in diesen Wirtschaftszweigen.



