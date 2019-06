Der amerikanische Chemiekonzern DuPont de Nemours, Inc. (ISIN: US26614N1028, NYSE: DD) wird seinen Aktionären eine Dividende von 0,30 US-Dollar ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde (Record day ist der 31. Juli 2019). Es ist die erste Quartalsdividende nach der Abspaltung von DowDuPont. DuPont schüttet auf das Jahr gerechnet 1,20 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite von DuPont liegt ...

