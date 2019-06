Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Preisliche Entwicklungen im Juni stehen zunächst im Mittelpunkt des Interesses, bevor weitere Stimmungsindikatoren in den USA am Nachmittag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so die Analysten der Helaba.Im Hinblick auf die Teuerungsraten seien die Werte in Frankreich und Italien wichtig, nachdem gestern in Spanien die Inflationsrate gefallen sei und Deutschland trotz niedrigerer Öl- und Benzinpreise einen Anstieg aufgewiesen habe. Bei französischen und italienischen Werten werde nicht von einer Beschleunigung des Preisauftriebs ausgegangen, sodass die Aussichten auch für die EWU-Teuerung per saldo verhalten seien. Die Schnellschätzung der Gesamt- und der Kerninflation stünden zeitgleich mit den italienischen Daten um 11:00 Uhr im Kalender. Der deutliche Rücksetzer bei der Kerninflation im Mai lasse zwar auf einen leichten Anstieg schließen, die Energiekomponente sollte aber für eine stabil niedrige Gesamtpreissteigerungsrate sorgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...