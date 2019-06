Deutsche Bundesanleihen haben zu Handelsstart am Freitag leicht nachgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,05 Prozent auf 172,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,31 Prozent.

Zu Beginn des G20-Treffens der Staats- und Regierungschef in Japan verhalten sich Anleger abwartend. Auch am Aktienmarkt verlief der Start träge. An den Märkten werden Signale im US-chinesischen Handelsstreit erwartet.

"Im besten Fall wird es eine Übereinkunft darüber geben, wie die Gespräche weiter vorangetrieben werden, um in einer überschaubaren Zeit zu einer Einigung zu kommen", schrieb Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sollen am Samstag in Osaka aufeinander treffen./elm/bgf/mis

ISIN DE0009652644

AXC0086 2019-06-28/10:13