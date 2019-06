Die britische Investmentbank HSBC hat Danone mit "Hold" und einem Kursziel von 74 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Nachdem sich die europäischen Konsumgüterhersteller auf Druck der Anleger stark auf Effizienzsteigerungen konzentriert hätten, rücke nun das Wachstum wieder in den Vordergrund, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Danone gebe aber die Wettbewerbsfähigkeit im Geschäft mit Milchfrischprodukten Anlass zur Sorge./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 08:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-06-28/10:15

ISIN: FR0000120644