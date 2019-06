Nach einem sehr schwachen Jahresauftakt hat sich der weltweite Markt für Börsengänge im zweiten Quartal deutlich erholt. Wurden in den ersten drei Monaten des Jahres nur 205 Börsengänge gezählt, die gerade einmal 15 Milliarden US Dollar einbrachten, stieg die Zahl der IPOs im zweiten Quartal auf 302. Das Emissionsvolumen legte dank einiger IPOs von Großkonzernen sowie stark wachsender Technologie-Start-ups sogar auf 57 Milliarden US-Dollar zu. Das sind Ergebnisse des aktuellen weltweiten IPO-Barometers der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY.Nachdem es in Österreich im ersten Quartal bereits den Börsengang der Marinomed Biotech AG gab, wagte im zweiten Quartal das österreichische IT-Unternehmen Frequentis auch den Schritt aufs ...

