New York (www.aktiencheck.de) - In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers hat sich das kurzfristige Sentiment für europäische Aktien deutlich eingetrübt, so die Experten von Citigroup Global Markets Deutschland. Nur noch 17% der Umfrageteilnehmer würden auf Sicht von drei Monaten mit steigenden Kursen rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...