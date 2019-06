BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat einer Erhöhung des Ausbildungsgeldes und der Berufsausbildungsbeihilfe zugestimmt. Künftig werden alle Personen in Schule, Studium und beruflicher Ausbildung weitgehend gleichgestellt. Das Ausbildungsgeld erhöht sich zum 1. August 2019 um fünf Prozent und zum 1. August 2020 um weitere zwei Prozent.

Mit dem Gesetz, das am Donnerstag beschlossen wurde, werden die Förderungen an die Bedarfssätze nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG) angeglichen. Die Zuschüsse gelten für Personen, die eine Ausbildung absolvieren, aber nicht mehr zu Hause wohnen und für Menschen mit Behinderung. Zuvor hatte der Bundestag die Erhöhung der jeweiligen Bedarfssätze und Freibeträge ebenfalls gebilligt.

Die Beträge steigen dem Gesetz zufolge in vier Stufen: 80 Euro ab 1. August 2019, 89 Euro ab 1. Januar 2020, 99 Euro ab 1. Januar 2021, 109 Euro ab 1. Januar 2022. In einer Werkstatt, die wirtschaftlich leistungsfähig ist, kann allerdings auch ein höherer Grundbetrag gezahlt werden. Am 1. Januar 2023 ist dann der Betrag von 119 Euro monatlich erreicht, der für das Ausbildungsgeld schon ab dem 1. August 2020 vorgesehen ist.

