Die Kurzmeldungen aus der Sachwertbrache: ZBI hat Immobilien in NRW erworben, WIDE startet einen neuen Wohnimmobilienfonds und Anleger der P&R-Container nehmen das Vergleichsangebot mit großer Zustimmung an.ZBI Professional 11: Immobilien in NRW angekauftDas Einkaufsteam der ZBI hat zugeschlagen: In enger Abstimmung mit der ZBI KVG habe man für den aktuell zur Zeichnung offenen AIF ZBI Professional 11 Wohnimmobilien im Wert von 83 Millionen Euro erworben. Der Standort ist in Nordrhein-Westfalen - dem Bundesland mit der größten Wohnungsknappheit in Deutschland. Anleger, die von der Immobilienkompetenz der ZBI profitieren möchten, können sich ab 25.000 Euro an dem Angebot beteiligen. Prognostiziert werden eine Laufzeit von etwa acht Jahren und ein Gesamtmittelrückfluss in Höhe von 154,6 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...