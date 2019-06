Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung in Deutschland hat im Juni überraschend stark zugelegt und kommt dem EZB-Ziel dabei wieder näher, so die Analysten der Nord LB.Die Inflationsrate sei binnen Jahresfrist auf 1,6% von 1,4% im Mai gestiegen. Der G20-Gipfel in Japan am Wochenende lasse die Akteure am deutschen Rentenmarkt weitgehend an der Seitenlinie verharren. Etwas schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten hätten am Schluss aber dennoch für ein leichtes Plus gesorgt. Ein ähnliches Bild habe sich bei den US-Staatsanleihen gezeigt, die etwas freundlicher aus dem Handel gegangen seien. (28.06.2019/alc/a/a) ...

