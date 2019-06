FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1990 (2150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS QINETIQ TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 325 (345) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 810 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - FTSE INDICATED -0.04% TO 7399 (CLOSE: 7402.33) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES BURBERRY GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1800 (1855) PENCE - GOLDMAN RAISES SAINSBURY(J) TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 215 (225) PENCE - HSBC REINITIATES RECKITT BENCKISER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 8000 PENCE - JEFFERIES CUTS SIG PRICE TARGET TO 145 (148) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 350 (545) PENCE - 'BUY' - LIBERUM INITIATES CERES POWER WITH 'BUY' - TARGET 300 PENCE - MACQUARIE INITIATES BOOHOO WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 315 PENCE - PEEL HUNT CUTS DIPLOMA PLC TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 1600 PENCE - PEEL HUNT CUTS SPIRAX-SARCO TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 8450 PENCE - PEEL HUNT RESUMES PLUS500 WITH 'REDUCE' - TARGET 526 PENCE - RBC CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RESUMES WILLIAM HILL WITH 'BUY' - TARGET 175 PENCE - UBS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 4700 (5500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3175 (3250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 505 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 345 (325) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY'



