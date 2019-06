Salzburg (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte in den letzten Wochen markant zulegen, so Markus Dürnberger, Leiter Asset Management im Bankhaus Spängler. Seit Ende Mai belaufe sich der Preisanstieg auf über 10 Prozent. Damit habe der Goldpreis - gemessen in US-Dollar je Unze - erstmals seit dem Jahr 2013 wieder Kurse von über 1.400 US-Dollar erreicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...