18 Geldhäuser haben sich dem US-Belastungstest unterzogen. Nur die Credit Suisse muss nachsitzen. Mängel gibt es bei dem Prozess der Kapitalplanung.

Rückschlag für die Credit Suisse: Die Schweizer Großbank hat den US-Stresstest nur mit Auflagen bestanden - als einzige von 18 geprüften, in dem Land aktiven in- und ausländischen Instituten. Die US-Notenbank Federal Reserve bemängelte gemäß dem in der Nacht auf Freitag veröffentlichten Zeugnis den Prozess der Kapitalplanung. Die Credit Suisse kündigte ...

