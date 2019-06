Erfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach drei spannenden Live-Qualifikationsrunden wurde den Finalist*innen der sechsten Staffel "KiKA LIVE Dreamteam" (KiKA) in der 60-minütigen Finalshow am Donnerstag, dem 27. Juni 2019, alles abverlangt. ELISA aus der Nähe von München und DUSTIN aus Solingen setzten sich gegen die anderen beiden Teams mit EMILY aus Ulm und BJARNE aus der Nähe von Aachen sowie ANNA aus Hannover und MATTI aus Minden durch. Musikalisches Highlight der Show war der Auftritt von Mike Singer. Er performte seine neuen Hits "Taub" und "Tinderella".



Finalisten: EMILY aus Ulm und BJARNE aus der Nähe von Aachen ANNA aus Hannover und MATTI aus Minden ELISA aus der Nähe von München und DUSTIN aus Solingen



Insgesamt 18 Mädchen und Jungen sind am 17. Juni ins Abenteuer "KiKA LIVE Dreamteam" gestartet. In einem Camp konnten sich die Kandidat*innen kennenlernen und ihre Teamfähigkeit erstmals unter Beweis stellen. In drei Qualifikationsshows traten die Kandidatenteams dann in wechselnden Konstellationen gegeneinander an. Dabei zählten nicht nur Geschick und Schnelligkeit, die Teampartner mussten sich in persönlichen Fragerunden auch gegenseitig einschätzen. Die drei Siegerteams spielten abschließend im großen Finale am Donnerstag um den Dreamteam-Titel.



ELISA aus der Nähe von München und DUSTIN aus Solingen punkteten nicht nur in den Spielen "Schiefer Turm von Pizza", "Kabelsalat" und "Er- und Sie-Spiel", sondern überzeugten auch die Zuschauer*innen, die während der Live-Show auf kika.de abstimmen konnten, welches Spielpaar aus ihrer Sicht das Dreamteam 2019 werde sollte. Auf die richtige Mischung aus Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Intelligenz und Charme kam es an. Das "KiKA LIVE Dreamteam" darf sich nun auf einen Besuch im Freizeitpark freuen.



Moderiert wurde die sechste Staffel "KiKA LIVE Dreamteam" von Jess und Ben. Alle Folgen sind auch auf www.kika.de und im KiKA-Player zu sehen.



Weitere Informationen zur Show "KiKA LIVE Dreamteam" (KiKA) sind auf www.kika-live.de, auf www.kika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff. Interviewanfragen mit den Kandidat*innen oder Moderatoren richten Sie bitte an kika-presse@kika.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 0361.218-1827 Telefax: +49 0361.218-291827 kika-presse.de