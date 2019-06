Bonn (www.anleihencheck.de) - Der von der EU-Kommission veröffentlichte Index für das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum ist im Juni wesentlich stärker abgerutscht als erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Er sei von 105,2 auf 103,3 Punkte gefallen. Der Subindex für die Industrie habe von -2,9 auf -5,6 Punkte nachgegeben. Dies sei das niedrigste Niveau seit September 2013. Diese Entwicklung sei vor allem deshalb enttäuschend, weil der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe eine Stabilisierung signalisiert habe. In der Summe deute das gestrige Stimmungsbild darauf hin, dass die konjunkturelle Durststrecke des Euroraums so bald nicht überwunden werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...