Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) verkauft ihre Tochtergesellschaft Solidus Solutions für einen Enterprise Value von ca. 330 Mio. EUR an von Centerbridge Partners L.P. beratene Private Equity Fonds.

Solidus ist der führende europäische Produzent für nachhaltige Verpackungslösungen aus Vollkarton auf Basis von recyceltem Altpapier für Nahrungsmittel, Getränke und den Gartenbau sowie Konsumartikel und industrielle Anwendungen. AURELIUS erzielte mit dieser Transaktion während der 4-jährigen Konzernzugehörigkeit ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von ca. 16x und damit den bisher größten Verkauf der Unternehmensgeschichte. Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden und dem Abschluss der Konsultation mit dem zentralen Betriebsrat der Solidus Solutions in den Niederlanden und soll im dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Der Verkauf von Solidus wird einen positiven Ergebniseffekt von rund 102 Mio. EUR auf die Zahlen im Geschäftsjahr 2019 von AURELIUS haben.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Wunschinvestor für Konzernabspaltung

AURELIUS hat Solidus im Jahr 2015 als Konzernabspaltung von der börsennotierten Smurfit Kappa-Gruppe übernommen. Smurfit Kappa hatte entschieden, sich von den Fabriken und Werken der Geschäftsbereiche Vollpappe und bedruckte Kartonagen sowie den Vertriebsbüros in den Niederlanden, Belgien und Großbritannien zu trennen. Diese waren leicht profitabel und gehörten nicht mehr zum Kerngeschäft von Smurfit Kappa. Solidus benötigte uneingeschränkte Aufmerksamkeit und Investitionen, um das Geschäft eigenständig aufzustellen und zu verbessern.

Durch ihre große Erfahrung mit komplexen Konzernabspaltungen und nicht zum Kerngeschäft gehörenden Randbereichen multinationaler Konzerne war AURELIUS hierfür der Wunschinvestor und in der Lage, die Transaktion in kürzester Zeit durchzuführen. Nach der Umbenennung in Solidus Solutions wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...