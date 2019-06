DAX - Beachten Sie das Gap-Risiko

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Das deutsche Börsenbarometer setzte kurz nach der gestrigen Betrachtung um knapp 100 Punkte zurück, der Index wurde allerdings im Anschluss zügig wieder hochgekauft, so dass sich an der übergeordneten Einschätzung nichts geändert hat.



Der weitere Kursverlauf hängt nun einzig und allein vom Ausgang der morgen anstehenden Gespräche zwischen Trump und Xi in Osaka ab. Das Ergebnis wird sich erst am Montagmorgen auf die Kurse auswirken. Dementsprechend muss man sich hier vor dem Wochenende nicht mehr allzu groß aus dem Fenster lehnen, das Gap-Risiko am Montagmorgen ist diesmal vergleichsweise besonders groß - sowohl 12.100 als auch 12.500 sind denkbar am Montag.

Ein schönes Wochenende allen Lesern!

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 28.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 28.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

