Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts018/28.06.2019/12:10) - Am 27. Juni 2019 zeichnete das führende Industriemagazin "MM Maschinenmarkt" in einer feierlichen Galaveranstaltung im Vogel Convention Center in Würzburg herausragende Innovationen mit dem "Best of Industry"-Award aus. Über 150 geladene Gäste verfolgten die Verleihung, die mit international bekannten Showacts und kulinarischen Highlights der Sterneküche "Reisers" sowie einer Aftershowparty abgerundet wurde. Das Besondere an der Auszeichnung "Best of Industry": Es werden nur Produkte und Unternehmen nominiert, die bereits einen Industriepreis gewonnen, es bei einer Verleihung auf die Shortlist geschafft haben oder deren Innovation auf maschinenmarkt.de auf nachweislich sehr großes Leserinteresse stieß. Gleich 31 Nominierte standen in 11 Kategorien zur Abstimmung bereit. Alle nominierten Unternehmen zeigen mit ihren Produkten und Lösungen, wie Industrie geht: immer zukunftsgerichtet, immer innovativ und immer ein Plus für den Markt. Erstmalig war in diesem Jahr die Sonderkategorie "Fertigungsbetrieb 2019" vertreten, ausgelobt von "Techpilot". Mit der neuen Kategorie werden nun auch innovative Unternehmen aus dem Dienstleistungs- und Zuliefererbereich ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal war die Kategorie Start-up mit vertreten. Die Sieger des "Best of Industry"-Awards wurden durch ein Bewertungsverfahren bestimmt, das sich aus den Ergebnissen eines Online-Leservotings und einer Expertenjury zusammensetzte. Die Jury bestand aus fünf externen Juroren aus Forschung und Universität sowie der Fachredaktion des "MM Maschinenmarkt". Über 17.500 abgegebene Stimmen der Leserschaft im Online-Voting belegen das starke Brancheninteresse am Award "Best of Industry". Die Gewinner des "Best of Industry"-Award nach Kategorien in alphabetischer Reihenfolge: Additive Fertigung "3DMP ® (3DMetal Print)" von Gefertec GmbH, Berlin Antriebstechnik "BG 95 dPro" von Dunkermotoren GmbH, Bonndorf Automatisierung "Sicherheits-Lichtvorhang MLC 530 SPG" von Leuze electronic GmbH + Co. KG, Owen Betriebstechnik "Ladesystem SLH 300" von Jungheinrich AG, Hamburg Materialfluss "SSI Flexi" von SSI Schäfer Automation GmbH, Giebelstadt Mess- und Prüftechnik "BIMATEC SORALUCE VSET" von BIMATEC SORALUCE Zerspanungstechnologie GmbH, Limburg an der Lahn Robotik "MATE - Muscular Aiding Tech Exoskeleton" von Comau Deutschland GmbH, Köln Start-up "Universalgreifer für flexible Handhabung: FH-R150 bzw. FH-EA4" von Formhand Automation GmbH, Braunschweig Umformtechnik "Profilieranlage 4.1" von Profilmetall Engineering GmbH, Marktheidenfeld Zerspanungstechnik "High Dynamic Turning und FreeTurn Tools" von CERATIZIT Deutschland GmbH, Kempten Fertigungsbetrieb 2019 "Innovative Blechbearbeitung" von ABP - Innovative Blechbearbeitung GmbH, Genthin "MM MaschinenMarkt" ist das führende Industriemagazin der Vogel Communications Group und erscheint in einer Auflage von 50.000 Exemplaren sowie spezialisierten Fokus-Ausgaben, Sonderausgaben und Messezeitungen. Das Industriemagazin bietet Wirtschaftsnachrichten, Managementinformationen und praxisnahe Technikberichte für Entscheidungsträger in Produktion, Automation und Konstruktion des gesamten produzierenden Gewerbes. Neben dem Fachportal maschinenmarkt.de zu den Kernbranchen der Fertigungsindustrie erscheint das Fachmedium international in der gesamten DACH-Region sowie in vielen Emerging Markets, u.a. China, Korea, Türkei in einer jährlichen Gesamtauflage von über 4 Mio. Exemplaren. 2019 begeht MM Maschinenmarkt sein 125-jähriges Jubiläum. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.maschinenmarkt.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190628018

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 06:10 ET (10:10 GMT)