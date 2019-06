Strabag blickt auf ein starkes Jahr zurück. Nach vorläufigen Zahlen stieg die Bauleistung um 11,6% auf den Rekordwert von 16,3 Mrd €. Verantwortlich für das gute Abschneiden war in erster Linie der Hoch- und Ingenieurbau in Deutschland. Aber auch in Amerika, Polen und Österreich liefen die Geschäfte ausgezeichnet. Geholfen hat zudem das schöne Wetter. Auch der Auftragsbestand erreichte mit 16,9 Mrd € einen neuen Höchstwert. Strabag konnte zahlreiche Großaufträge aus Deutschland, Polen, Ungarn und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...