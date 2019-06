Die Schweizer Großbank UBS hat Renault nach einem Treffen mit Managern des Autobauers und Testfahrten mit dem neuen Clio-Modell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der neue Clio sei ein wichtiges Produkt für die Franzosen, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derweil habe Renault bestätigt, dass es derzeit keine Gespräche mit Fiat Chrysler über eine Fusion gebe, man aber einem Deal weiter sehr positiv gegenüberstehe. Lesne schätzt die kurzfristigen Aussichten des Autoherstellers nach wie vor zurückhaltend ein./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-06-28/12:42

ISIN: FR0000131906